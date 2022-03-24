Звезда Голливуда прилетел в Молдову, чтобы встретиться с украинскими детьми

Популярный британский актер Орландо Блум, который вместе с женой, певицей Кэти Перри, сотрудничает с детским фондом ЮНИСЕФ, встретился с украинскими беженцами.

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45-летняя звезда фильмов «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец прилетел в Молдову, чтобы поддержать людей, которые были вынуждены уехать из Украины из-за военных действий.

На своей странице в Инстаграм Орландо поделился трогательными фотографиями, где он общается с украинцами. В описании к снимкам актер призвал своих подписчиков помочь детям и их родителям, сбежавшим от войны с РФ.

«С началом войны в Украине чуть ли не каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдове с ЮНИСЕФ, встречаюсь с семьями, которые были вынуждены бросить все в поисках безопасности. Детям в Украине и за ее пределами нужна вся помощь, которую вы можете оказать», — обратился к читателям Блум.

Орландо Блум пообщался с украинскими беженцами instagram.com/orlandobloom

Украинские беженцы в Молдове instagram.com/orlandobloom

Орландо Блум помогает беженцам из Украины instagram.com/orlandobloom

Орландо Блум прилетел в Молдову instagram.com/orlandobloom

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