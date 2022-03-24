Орландо Блум встретился с беженцами из Украины: трогательные фото
Популярный британский актер Орландо Блум, который вместе с женой, певицей Кэти Перри, сотрудничает с детским фондом ЮНИСЕФ, встретился с украинскими беженцами.
Читайте также: Звезда «Крепостной» Мария Машкова осудила отца за поддержку Путина45-летняя звезда фильмов «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец прилетел в Молдову, чтобы поддержать людей, которые были вынуждены уехать из Украины из-за военных действий.
На своей странице в Инстаграм Орландо поделился трогательными фотографиями, где он общается с украинцами. В описании к снимкам актер призвал своих подписчиков помочь детям и их родителям, сбежавшим от войны с РФ.
«С началом войны в Украине чуть ли не каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдове с ЮНИСЕФ, встречаюсь с семьями, которые были вынуждены бросить все в поисках безопасности. Детям в Украине и за ее пределами нужна вся помощь, которую вы можете оказать», — обратился к читателям Блум.
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