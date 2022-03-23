Как выглядит резиденция Виллема-Александра в Апелдорне

Украинских беженцев поселят в один из замков короля Нидерландов Фото: royal-house.nl

Король Нидерландов Виллем-Александр и его жена, королева Максима, готовы предоставить беженцам из Украины одну из своих резиденций.

Читайте также: Звезда «Крепостной» Мария Машкова осудила отца за поддержку Путина

На официальном сайте монаршей семьи сообщается , что с середины апреля замок Хет-Лоо на окраине города Апелдорн станет центром приема украинцев, сбежавших от войны с РФ.

Ожидается, что во дворце смогут поселиться от шести до восьми семей или от двадцати до тридцати человек.

Отметим, что Хет-Лоо сейчас является национальным музеем. Однако, Виллем-Александр арендует у государства один из замков в задней части дворцового парка и использует его в качестве летней резиденции. Именно в этом здании в следующем месяце будут жить украинские беженцы.

Хет-Лоо Фото: advisor.travel

Вам будет интересно почитать на Ivona: