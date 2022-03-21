Вырученные от продаж деньги пойдут на помощь украинским детям

Популярная американская актриса и писательница Джулианна Мур собирает денежные средства на поддержку украинцев, пострадавших во время войны с РФ.

Для этого 61-летняя лауреатка «Оскара» вместе с дизайнером Алессандрой Бруниальти решила создать коллекцию шапок в цветах украинского флага.

Все деньги от продажи Мур обещает перевести на счет украинского ЮНИСЕФ — благотворительной детской организации ООН.

«Средства от покупки этой шапки идут на счет ЮНИСЕФ Украина. Мой замечательный и талантливый друг Александра Бруниальти сделала их, и многие из вас уже приобрели их, но если вы еще не купили, это прекрасный способ выразить свою поддержку народу Украины», — обратилась к подписчикам Джулианна.

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