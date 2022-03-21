Зеленский поблагодарил Милу Кунис за 35 миллионов долларов для украинцев
Популярная американская актриса Мила Кунис, которая родом из украинского города Черновцы, вместе с мужем, голливудским актером Эштоном Кутчером направят на помощь украинским беженцам огромную сумму денег.
Читайте также: ТОП-12 голливудских звезд, которые родились в УкраинеЧерез благотворительную кампанию GoFundMe звездные супруги собрали 35 миллионов долларов для сервисов Flexport.org и Airbnb.org. Flexport занимается доставкой гуманитарной помощи беженцам в соседние с Украиной страны, а Airbnb предоставляет жилье сбежавшим от войны украинцам.
Президент Украины решил лично поблагодарить знаменитую пару за поддержку нашей страны во время войны с РФ. На своей странице в Инстаграм Владимир Зеленский обнародовал несколько кадров, на которых видно, как он по видеосвязи общается с Милой и Эштоном.
«Эштон Кутчер и родившаяся в Черновцах Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе и уже собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины. Впечатлен, насколько глубоко они в теме и как серьезно настроены. Настоящий образец для подражания», — подписал фото Зеленский.
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