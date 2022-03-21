Президент Украины пообщался с голливудской звездой по видеосвязи

Зеленский поблагодарил Милу Кунис за 35 миллионов долларов для украинцев Getty Images

Популярная американская актриса Мила Кунис, которая родом из украинского города Черновцы, вместе с мужем, голливудским актером Эштоном Кутчером направят на помощь украинским беженцам огромную сумму денег.

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Через благотворительную кампанию GoFundMe звездные супруги собрали 35 миллионов долларов для сервисов Flexport.org и Airbnb.org. Flexport занимается доставкой гуманитарной помощи беженцам в соседние с Украиной страны, а Airbnb предоставляет жилье сбежавшим от войны украинцам.

Президент Украины решил лично поблагодарить знаменитую пару за поддержку нашей страны во время войны с РФ. На своей странице в Инстаграм Владимир Зеленский обнародовал несколько кадров, на которых видно, как он по видеосвязи общается с Милой и Эштоном.

«Эштон Кутчер и родившаяся в Черновцах Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе и уже собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины. Впечатлен, насколько глубоко они в теме и как серьезно настроены. Настоящий образец для подражания», — подписал фото Зеленский.

Зеленский пообщался с Милой Кунис и Эштоном Кутчером instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский позвонил Кунис и Кутчеру instagram.com/zelenskiy_official

Мила Кунис и Эштон Кутчер помогают украинским беженцам instagram.com/zelenskiy_official

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