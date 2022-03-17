Белла Хадид обратилась к пластическому хирургу еще в 14-летнем возрасте

Самая красивая модель в мире призналась, что делала пластику Getty Images

Знаменитая американская модель Белла Хадид, лицо которой эксперты называют самым красивым по принципу «золотого сечения», впервые призналась, что пользовалась услугами пластического хирурга.

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В интервью изданию Vogue 25-летняя звезда подиумов опровергла слухи о том, что ей с помощью операций «подняли» глаза, изменили форму челюсти и увеличили губы, чтобы она была похожа на жену экс-президента Франции Николя Саркози Карлу Бруни.

Однако, Белла рассекретила, что действительно один раз легла под нож. В 14-летнем возрасте она сделала ринопластику. Модель добавила, что жалеет о том, что изменила форму носа.

«Хотела бы я сохранить нос, унаследованный от моих предков. Думаю, я бы переросла это», — поделилась Хадид.

Отметим, что у Беллы есть палестинские корни со стороны отца и нидерландские от матери.

Смотрите, как Белла Хадид выглядела в детстве:

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