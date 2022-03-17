Конкурс должен был состоятся еще в декабре прошлого года

В ночь с 16-го на 17 марта в Пуэрто-Рико выбрали самую красивую участницу международного конкурса красоты «Мисс мира — 2021». Финал должен был пройти еще в декабре, однако его пришлось перенести на три месяца из-за вспышки коронавируса среди конкурсанток и организаторов шоу.

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Победительницей 70-го конкурса «Мисс мира — 2021» стала представительница Польши, 21-летняя Каролина Белявска. Кроме короны с бриллиантами, девушка получит на год квартиру в Лондоне и денежный приз.

Титул первой вице-мисс достался 25-летней американке Шри Саини, а второй вице-мисс стала конкурсантка из Кот-д’Ивуара 23-летняя Оливия Ясе.

«Мисс мира-2021» Фото: facebook.com/MissWorld

В ТОП-6 самых красивых девушек конкурса «Мисс мира — 2021» также вошли 25-летняя Карла Юлс (Индонезия), 24-летняя Каролина Видалес (Мексика) и 27-летняя Анна Лейч (Северная Ирландия).

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