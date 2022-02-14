Пара распалась за две недели до первой годовщины

Популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona и тик-токер «Yoxden» Денис больше не вместе. О разрыве с бойфрендом-блогером 30-летняя артистка сообщила на своей странице в Инстаграм.

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По словам певицы, их с Денисом любовь не смогла выдержать расстояние и разлуку на длительное время. Alyona Alyona добавила, что расставание прошло без скандалов.

«Мы не пережили свой первый год. Никто и подумать не мог, что расстояние и разлука прольют свет на правду. А она оказалась горькой, как в самом банальном драматическом фильме «если любишь — отпусти». Без ссор и расставаний на день/неделю/месяц, без подводных камней, без ножей в спину, измен и так далее», — поделилась звезда.

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Рэперша призналась, их с Денисом отношения закончились всего за две недели к первой годовщине. Кроме того, Alyona Alyona отметила, что одной любви было мало, чтобы они оба были счастливы.

«Нам все это время казалось, что мы все делаем правильно, и что у нас все получится. Но, выходит, лучше всего нам быть хорошими и верными друзьями. Иногда лучше поставить точку еще на берегу. И мы ее ставив, не довстречавшись 2 недели до первой годовщины. Нам с Денисом был дан 1 год и мы благодарны за него. И мы любим друг друга. Но этого слишком мало, чтобы двое были счастливы на все 100», - объяснила певица.

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