День святого Валентина-2022: знаменитости показали своих вторых половинок
Как звезды поздравляют своих возлюбленных с 14 февраля
Читайте также: Дважды в одну реку: Звездные пары, которые разводились и снова женилисьДень святого Валентина — особенный праздник для многих влюбленных по всему миру. Не исключение и селебритис. Украинские и мировые знаменитости не стесняются публично признаваться в любви к своим вторым половинкам. Смотрите, какие фото публикуют звездные пары в соцсетях по случаю Дня святого Валентина.
- Футболист Дэвид Бекхэм и дизайнер Виктория Бекхэм
- Певец Сергей Бабкин и его жена Снежана
- Экс-участник «Холостяка» Иракли Макацария и его девушка Лиза
- Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки
- Певица Камалия и бизнесмен Мохаммад Захур
- Певец Дмитрий Монатик и его жена Ирина Монатик
- Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк
- Певица Джамала и ее супруг Сеит-Бекир Сулейманов
- Модель Хайди Клум и музыкант Том Каулитц
- Ведущая Маричка Падалко и ее супруг Егор Соболев
- Певец Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
- Ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов
- Ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина
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