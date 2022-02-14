Как звезды поздравляют своих возлюбленных с 14 февраля

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Футболист Дэвид Бекхэм и дизайнер Виктория Бекхэм

День святого Валентина — особенный праздник для многих влюбленных по всему миру. Не исключение и селебритис. Украинские и мировые знаменитости не стесняются публично признаваться в любви к своим вторым половинкам. Смотрите, какие фото публикуют звездные пары в соцсетях по случаю Дня святого Валентина.

Певец Сергей Бабкин и его жена Снежана

Экс-участник «Холостяка» Иракли Макацария и его девушка Лиза

Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки

Певица Камалия и бизнесмен Мохаммад Захур

Певец Дмитрий Монатик и его жена Ирина Монатик

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Певица Джамала и ее супруг Сеит-Бекир Сулейманов

Модель Хайди Клум и музыкант Том Каулитц

Ведущая Маричка Падалко и ее супруг Егор Соболев

Певец Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина

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