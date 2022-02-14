Читайте также: Дважды в одну реку: Звездные пары, которые разводились и снова женились

День святого Валентина — особенный праздник для многих влюбленных по всему миру. Не исключение и селебритис. Украинские и мировые знаменитости не стесняются публично признаваться в любви к своим вторым половинкам. Смотрите, какие фото публикуют звездные пары в соцсетях по случаю Дня святого Валентина.

  • Футболист Дэвид Бекхэм и дизайнер Виктория Бекхэм 

  • Певец Сергей Бабкин и его жена Снежана

  • Экс-участник «Холостяка» Иракли Макацария и его девушка Лиза

  • Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки

  • Певица Камалия и бизнесмен Мохаммад Захур

  • Певец Дмитрий Монатик и его жена Ирина Монатик

  • Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк

  • Певица Джамала и ее супруг Сеит-Бекир Сулейманов

  • Модель Хайди Клум и музыкант  Том Каулитц

  • Ведущая Маричка Падалко и ее супруг Егор Соболев

  • Певец Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

  • Ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов

  • Ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Читайте Ivona.ua в Google News