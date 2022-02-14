Звезда сериала «Друзья» и Аврора Маллиган больше не вместе

Американский актер Мэтт Леблан, который прославился ролью Джоуи Триббиани в сериале «Друзья», снова холостяк. 54-летняя знаменитость разорвал отношения с девушкой. Почти 6 лет он встречался с британским телепродюсером Авророй Маллиган, которая младше его на 18 лет.

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Об их расставании первым сообщило издание The Sun со ссылкой на источник, близкий к окружению пары. Отмечается, что Леблан и Маллиган закрутили роман на съемках проекта Top Gear в Великобритании в 2016 году. Когда же Мэтт отказался от роли ведущего в шоу спустя два года, он вернулся к работе в Лос-Анджелесе. Аврора же продолжила свою карьеру в Лондоне. Огромное расстояние помешало паре сохранить любовь.

«Отношения Мэтта и Авроры исчерпали себя. Все кончено. Это огромная досада, и Мэтт воспринял эту новость особенно тяжело. Он и Аврора влюбились друг в друга на Top Gear, и, несмотря на довольно большую разницу в возрасте, они были действительно отличной парой. Но когда он объявил, что покидает Top Gear и взялся за другую работу, им было тяжело. В основном он живет в Лос-Анджелесе и много путешествовал, пока Аврора работала в Великобритании», — рассекретил инсайдер.

Напомним, что Мэтт Леблан был женат на Мелиссе Макнайт. У бывших супругов есть дочь Марина, которой на прошлой неделе исполнилось 18 лет. Также актер длительное время встречался с Андреа Андерс.

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