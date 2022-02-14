В Сети появились фото актрисы с округлившимся животиком

Поклонники исполнительницы роли Сансы Старк в «Игре престолов» Софи Тернер и ее мужа, певца и актера Джо Джонаса обсуждают возможное пополнение в семье пары.

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Папарацци слили в Сеть снимки супругов, на которых видно, как они покидают ресторан All Time в Лос-Фелисе. Там влюбленные вместе с маленькой дочерью Уиллой встречались с друзьями.

Для выхода в свет Софи выбрала длинное обтягивающее платье бирюзового цвета и белые кроссовки. Наряд не смог скрыть округлившийся животик актрисы. Пользователи Сети уверены, что новые фото Тернер — доказательство того, что она ждет второго ребенка. Официального заявления от кинозвезды пока не было.

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