Какое место прогнозируют Алине Паш

Букмекеры обновили прогноз на победителя песенного песенного конкурса Евровидение-2022 после финала Нацотбора Украины.

В субботу, 12 февраля, было объявлено имя участника от нашей страны. В Турине Украину представит Алина Паш (Alina Pash) c песней «Тіні забутих предків».

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Согласно новому прогнозу, в Украины большие шансы войти в тройку лучших артистов Евровидения в этом году. Алине прогнозируют второе место. Артистка уступает только представителям страны-хозяйки, итальянцам Mahmood и Blanco. Третье место в рейтинге сейчас занимает Швеция, которая пока не выбрала своего представителя.

В десятку также вошли: Польша, Австралия, Греция, Россия, Франция, Норвегия и Швейцария. А на последнем месте, по мнению букмекеров, окажутся представители Болгарии.

Прогноз букмекеров на Евровидение-2022 eurovisionworld.com

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