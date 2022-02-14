Короткая программа фигуристок состоится уже завтра, 15 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о своем решении по поводу допуска фигуристки из ОКР (Олимпийского комитета России) Камилы Валиевой к соревнованиям по женскому одиночному катанию на зимних Олимпийских играх.

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Неделю назад 15-летняя спортсменка и ее коллеги по сборной выиграли командный турнир, однако золотые медали Олимпиады-2022 им так и не вручили. А все из-за того, что у Валиевой нашли запрещенный препарат в допинг-пробе. Сдана она была еще 25 декабря после чемпионата России, однако результаты стали известны только во время соревнований в Пекине.

В крови Камилы обнаружили триметазидин, но в малом количестве. РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) отстранило фигуристку от тренировок, но позже сняло временное отстранение. Международному олимпийскому комитету, Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному союзу конькобежцев (ISU) не понравилось такое решение, поэтому они подали апелляции.

Камила Валиева Getty Images

Рано утром, 14 февраля, стало известно, что Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции. А это означает, что Валиева все-таки выступит в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Короткая программа у девушек состоится уже завтра, 15 февраля. Камила выйдет на лед в последней разминке под 26-м номером.

То, что спортсменку допустили к личному турниру, пока не значит, что ее признали невиновной в употреблении допинга. Расследование продолжается. Также пока неизвестно, получат ли фигуристы из ОКР медали командного турнира.

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