Новые детали конфликта между певцом и его экс-продюсером

Украинский певец Виталий Козловский рассказал о судебных разбирательствах со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Подробностями давнего конфликта артист поделился в новом выпуске программы «Життя відомих людей».

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В интервью Виталий назвал сумму, которую от него требует Кондратюк за нарушения авторских прав. Десять лет назад Козловский решил уйти от Игоря, однако той запретил ему исполнять популярные на то время хиты «Шекспир», «Пина колада», «Небо плаче» и другие композиции, написанные до 2012 года. Виталий ослушался и спел запрещенные песни на своем концерте. После этого Кондратюк подал судебный иск.

По словам Козловского, он должен выплатить экс-наставнику денежную компенсацию в объеме 300 тысяч долларов. Артист признался, что уже давно мечтает поставить точку в этом конфликте.

«Этот вопрос решается финансовыми моментами. А какие я буду использовать инструменты, я об этом когда-нибудь расскажу. Я с удовольствием с ним встречусь», — заявил исполнитель.

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