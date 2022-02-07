Звездная мама запостила пляжное фото с отдыха на Мальдивах

Бывшая участница культового женского трио «ВИА Гра» и победительница проекта «Танцы со звездами» в 2020 году Санта Димопулос очаровала подписчиков новыми фотографиями с подросшей дочуркой.

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На своей странице в Инстаграм 34-летняя звездная мама обнародовала свежие кадры с отдыха на Мальдивах. На снимках певица позировала в синем сдельном купальнике с V-вырезом. В таком же пляжном наряде перед камерой появилась и дочь Димопулос от старшего на 18 лет бизнесмена Игоря Кучеренко — 2-летняя София.

«Какие красотки», «Куколки», «Стильные девчонки!», «Классная идея с одинаковым купальником у мамы и дочки. Всегда так мило выглядит», — прокомментировали фото пользователи Сети.

Санта Димопулос с дочерью Софией instagram.com/santadimopulos

Мама и дочь в одинаковых купальниках instagram.com/santadimopulos

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