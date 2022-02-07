Мимимишность дня: Санта Димопулос с маленькой дочерью в одинаковых купальниках
Звездная мама запостила пляжное фото с отдыха на Мальдивах
Бывшая участница культового женского трио «ВИА Гра» и победительница проекта «Танцы со звездами» в 2020 году Санта Димопулос очаровала подписчиков новыми фотографиями с подросшей дочуркой.
Читайте также: Кайли Дженнер родила Трэвису Скотту второго ребенкаНа своей странице в Инстаграм 34-летняя звездная мама обнародовала свежие кадры с отдыха на Мальдивах. На снимках певица позировала в синем сдельном купальнике с V-вырезом. В таком же пляжном наряде перед камерой появилась и дочь Димопулос от старшего на 18 лет бизнесмена Игоря Кучеренко — 2-летняя София.
«Какие красотки», «Куколки», «Стильные девчонки!», «Классная идея с одинаковым купальником у мамы и дочки. Всегда так мило выглядит», — прокомментировали фото пользователи Сети.
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