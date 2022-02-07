Ранее певец 6 лет встречался с мужчиной

Популярный украинский певец MELOVIN, который в прошлом году публично объявил о своей бисексуальности, недавно начал серьезные отношения с девушкой.

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Избранницей 24-летнего артиста стала его партнерша по шоу «Танцы со звездами» Лиза Русина. О своем романе парочка объявила в интервью Кате Осадчей для программы «Світське життя».

«Все началось с сообщений, когда ты там пишешь: «Господи, ты такая классная, добрая, все окей». Успокаиваешь ее. А потом она пишет фразу: «Я тебя люблю». И я такой, что сейчас творится», — вспомнил MELOVIN.

Русина заявила, что ее совсем не смущает, что ее звездный парень — бисексуал.

«Я думаю, XXI век на самом деле. Я даже могу подумать о том, что мне могут нравиться женщины. Люди — бисексуальные, и это нормально. Поэтому я не против каких-либо экспериментов», — призналась танцовщица.

Напомним, что ранее MELOVIN рассекретил, что 6 лет тайно встречался с мужчиной.

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