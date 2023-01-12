После начала полномасштабной войны певец выступает перед военными.

Украинский исполнитель Виталий Козловский признался, как поменялся он, его творчество и аудитория после начала полномасштабной войны. В интервью для канала "Дом" артист рассказал, что годами работая на женскую аудиторию, ему была поначалу непривычно выступать перед мужчинами-воинами.

Изначально Виталий не знал, как себя вести и неуверенно себя чувствовал, но вскоре это прошло, ведь цель благородная.

"Это так странно, когда ты выходишь в зал, а в зале практически нет ни одной женщины, и ты поешь для мужиков, которые выходят под твои песни и танцуют. Я же всегда пел для женщин — выходил как царь на сцену, становился перед своими людьми и знал, как себя вести. И я был так растерян внутренне, когда впервые выходил на сцену перед военными. Это было под Борисполем, ребята только вернулись с передовой и у них были такие уставшие взгляды. Я вышел и не знал, что делать, чувствовал себя очень неуверенно, меня всего болтало, но мотив и намерения были самые светлые и самые честные — поддержать наших защитников," - признался Козловский.

Сейчас воины стали не только его главной аудиторией, но и источником вдохновения.

"Когда к тебе подходит командующий, обнимает и говорит: „Мы сегодня наших девушек увидели накрашенніми и с прическами. Мы увидели, как ребята из передовой, которые были истощены морально, но пели и плясали. Вы не понимаете, что вы делаете! Насколько поднимаете дух!“ И я понимаю, что отдавая свое уважение, любовь и благодарность за все, что они делают, я поднимаю им настроение на эти 25−30 мин. Но они делают то же самое! Они меня вдохновляют! Очень часто у меня нет настроения, иногда жить не хочется. Но после таких концертов мне сразу хочется жить, творить и я верю в нашу победу, как никогда!" - подчеркнул Виталий.

Ранее мы писали, что Козловский заявил, что их отношения с Раминой были фиктивными.