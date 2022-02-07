Актриса рассказала о проблемах со здоровьем

Известная украинская актриса и ведущая Руслана Писанка впервые прокомментировала потерю сознания во время театрального спектакля «Поезд "Одесса-мама» в прошлую пятницу. 4 февраля 54-летняя знаменитость упала в обморок в конце выступления в Доме офицеров Вооруженных Сил Украины.

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Спустя два дня Руслана вышла на связь со своими подписчиками в Facebook. Звезда рассказала, что на поклоне в спектакле она с актерами танцевала коротенький танец. Руслана отметила, что совершила неосторожное движение на каблуках и упала.

Сначала актрисе показалось, что она подвернула ногу. Но позже врачи скорой помощи выяснили, что у Писанки серьезный перелом со смещением. Теперь Руслане понадобиться операция. Сейчас она находится в одной из столичных государственных больниц.

«Двигаться почти не могу — только лежать на спине. Мне дают обезболивающее. И вот много сплю, высыпаюсь, потому что чувствую слабость. Наверное, из-за всего этого стресса мой организм дал ответ — вчера поднималась высокая температура и подскочило давление. И я потому не выходила на связь к вам. Сейчас, все это, к счастью, прошло. Чувство будто во сне. Не со мной. Но все обязательно будет хорошо! Мы верим! Надо просто подождать и набраться терпения! Со мной мой муж Игорь. И греют ваши тёплые слова поддержки!», — рассказала о самочувствии Руслана Писанка.

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