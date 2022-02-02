Певица провела экскурсию Кате Осадчей по дому своих родителей

Украинская певица и актриса Алина Гросу впервые показала особняк, в котором живут ее родители — бизнесмен и политик Михаил Гросу и бывшая медсестра Анна Гросу.

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26-летняя артистка провела экскурсию по дому своего детства ведущей Кате Осадчей. Первые фото роскошного интерьера уже появились в Инстаграм-сторис программы «Світське життя» и в аккаунте самой Гросу.

В коротких видео можно увидеть мраморную плитку, хрустальные люстры и мебель в белых и коричневых тонах. Кроме того, Алина показала Осадчей, что у нее хранится в гардеробе. Во время съемок в кадр попал и возлюбленный Гросу, актер Роман Полянский.

Дом Алины Гросу в Черновцах instagram.com/svitsketv

Дом Алины Гросу в Черновцах instagram.com/svitsketv

Дом Алины Гросу в Черновцах instagram.com/svitsketv

Дом Алины Гросу в Черновцах instagram.com/svitsketv

Дом Алины Гросу в Черновцах instagram.com/alina_grosu

Дом Алины Гросу в Черновцах instagram.com/alina_grosu

Дом Алины Гросу в Черновцах instagram.com/alina_grosu

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