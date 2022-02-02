Кто одержал победу на Олимпиаде после смены гражданства

Многие украинские атлеты не могли реализовать себя в спорте, выступая за Украину. Одним не нравились условия для тренировок. Другие же решились на смену гражданства из-за высокой конкуренции.

Читайте также: Сколько заплатят за медали зимней Олимпиады-2022 в Украине и других странах

Алена Савченко

Накануне церемонии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине Ivona решила рассказать об украинских спортсменах, которые на зимних Олимпиадах выиграли золото под флагами других стран.

Легендарная фигуристка Алена Савченко начинала свой путь к званию олимпийской чемпионки в Украине. Родившаяся в Обухове спортсменка, не имея возможности снимать квартиру в Киеве, почти 10 лет ездила на тренировку в столицу на автобусе. А все спортивные костюмы Савченко были пошиты на деньги ее родителей.

Читайте также: Кто поедет на зимнюю Олимпиаду-2022: состав сборной Украины

В 2000 году Алена вместе со своим партнером Станиславом Морозовым выиграла чемпионат мира среди юниоров. А через два года пара стала пятнадцатой на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Затем Морозов получил травму и принял решение уйти из спорта.

Савченко занялась поисками нового партнера. Российский фигурист Антон Неменко готов был выступать за нашу страну, однако украинская федерация отказалась финансировать пару. После этого в 2003 году Алена переехала в Германию и начала кататься с Робином Шолковы. Вместе с ним она получила две бронзы на Играх в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

Когда Шолковы закончил карьеру, Савченко встала в пару с французом Брюно Массо и вместе с ним завоевала для Германии золото в Пхёнчхане-2018. Спустя три года Алена заявила, что хочет вернуться в спорт и уже преступила к тренировкам с новым партнером, американцем Томми-Джо Найманом. Однако, позже отказалась от этой идеи и сосредоточилась на тренерстве.

Алена Савченко Getty Images

Алла Цупер

Фристайлистка Алла Цупер родилась в городе Ровно и на первой своей Олимпиаде в Нагано 1998 года она представляла Украину. Но позже решила сменить спортивное гражданство. Следующие пять Олимпийских Игр Цупер выступала за Белоруссию.

Под флагом этой страны Аллы выиграла золото в лыжной акробатике в Сочи 2014 году, после чего решила закончить карьеру. Однако вернулась на Олимпиаду-2018, где заняла четвертое место.

Алла Цупер Getty Images

Татьяна Волосожар

Фигуристка Татьяна Волосожар из Днепропетровска в парное катание перешла только в 14-летнем возрасте. Первым ее партнером был Пётр Харченко, а в 2004 году она начала кататься с бывшим партнером Алены Савченко Станиславом Морозовым, который решил вернуться в спорт после травмы.

Читайте также: 10 спортсменов, которым прогнозируют больше одной медали на Олимпиаде-2022

Вместе с Морозовым Татьяна была призеркой этапов гран-при и универсиады, но на пьедестал таких крупных соревнований, как чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпиада, пара никак не могла взойти. Судьи часто ставили их на 4 и 5 места.

После Игр в Ванкувере 2010 года Станислав ушел из спорта, а Татьяна решила продолжить карьеру в паре с россиянином Максимом Траньковым. Выступать они решили за Россию так, как там было легче получить гражданство. Уже в первый свой чемпионат мира Волосожар и Траньков стали вторыми. А на Олимпиаде в Сочи дважды поднялись на наивысшую ступень пьедестала — в парном катании и в командных соревнованиях.

Татьяна Волосожар Getty Images

Антон Кушнир

Фристайлист Антон Кушнир родом из Ровенской области в 18-летнем возрасте переехал в Минск. С тех пор он завоевывает медали под флагом Белоруссии. Свою главную награду по лыжной акробатике, золото Олимпийских игр, он получил в 2014 году в Сочи.

Антон Кушнир Getty Images

Татьяна Навка

Читайте также: ТОП-5 спортсменов с наибольшим количеством участий в зимних олимпиадах

Фигуристка Татьяна Навка родилась в Днепропетровске. На лед спортсменка вышла в 5-летнем возрасте. Сначала она занималась одиночным катанием и даже становилась чемпионкой Украины среди юниоров. Но в 12 лет Татьяна резко выросла на 14 сантиметров, из-за чего у нее разладилась прыжковая техника. Поэтому фигуристка вместе с родителями приняла решение перейти в танцы на льду. В 1988 году Навка переехала в Москву, чтобы тренироваться в группе Натальи Дубовой.

Сначала Татьяна выступала с Самвелом Гезаляном за СССР и Белоруссию, затем продолжила кататься за Беларусь с Николаем Морозовым. А в 1998 году стала в пару с Романом Костомаровым. И уже вместе с ним под флагом России Навка стала олимпийской чемпионкой Игр в Турине 2006 года, выиграв до этого два чемпионата мира.

Татьяна Навка Getty Images

Оксана Грищук и Евгений Платов

Читайте также: ТОП-6 самых титулованных спортсменов в истории зимних Олимпиад

Оба спортсмены начинали заниматься фигурным катанием в своем родном городе Одесса. Оксана переехала в Москву в 9-летнем возрасте, где тренировалась как одиночница. Спустя три года перешла в танцы и стала в пару с Александром Чичковым. После травмы партнера Грищук пригласили в группу Натальи Дубовой, где ее поставили в пару с Евгением Платовым. Вместе с Платовым Оксана стала рекордсменкой Олимпийских игр — они первые в мире двукратные чемпионы в танцах на льду. Золотые награды Лиллихаммера-1994 и Нагано-1998 фигуристы из Одессы принесли России.

Оксана Грищук и Евгений Платов Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

Вам будет интересно прочитать на Ivona: