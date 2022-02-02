Певица сообщила о проблемах со здоровьем

Легендарная украинская исполнительница София Ротару рассказала поклонникам о том, что ей пришлось две недели бороться с новым штаммом коронавируса. На своей странице в Инстаграм 74-летняя артистка написала, что уже победила омикрон, однако возникли осложнения после болезни.

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«Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы… Спасибо семье и всем, кто рядом со мной!», — написала София Михайловна.

Ротару успокоила своих подписчиков, заявив, что находится под контролем опытных врачей и медсестер. Также она поблагодарила свою семью за поддержку во время лечения.

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