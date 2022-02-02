Пэрис, Принс и Бланкет посетили премьеру шоу об их легендарном отце

Во вторник, 1 февраля, в нью-йоркском театре Нила Саймона состоялась премьера бродвейского шоу MJ: The Musical, посвященного карьере покойного короля поп-музыки Майкла Джексона. Презентация не обошлась без наследников певца.

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Редким выходом публику порадовали сыновья и дочь Джексона. 24-летний Принс позировал перед камерами в сером костюме, а 23-летняя Пэрис — в красном платье с узорами.

Принс Джексон и Пэрис Джексон Getty Images

Их 19-летний единокровный брат Принс II (Бланкет), рожденный от суррогатной матери, тоже присутствовал на премьере шоу, но не захотел фотографироваться на красной дорожке. Однако в Инстаграм-сторис Пэрис появился ролик, где ее ведет под руку младший брат.

Бланкет Джексон instagram.com/parisjackson

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