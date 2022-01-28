Кто возглавил рейтинг «вечных олимпийцев»

Накануне старта 24-й зимней Олимпиады, которая торжественно откроется в Пекине 4 февраля, Ivona решила вспомнить спортсменов, которые чаще всех соревновались на Играх. Узнайте, кому принадлежит абсолютный рекорд по количеству участий в зимних Олимпиадах.

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Японский прыгун с трамплина Нориаки Касай участвовал в восьми олимпиадах подряд с 1992 года по 2018-й. Кроме того, мужчина дважды попадал в Книгу рекордов Гиннеса — как спортсмен с самым большим количеством стартов на этапах Кубка мира (более 560 участий) и как рекордсмен по количеству участий в чемпионатах мира (13 стартов).

На счету 49-летнего Касая серебро в Лиллехаммере 1994 года, а также серебро и бронза Олимпиады-2014 в Сочи.

Нориаки Касай Getty Images

Альберт Демченко

Российский санночник Альберт Демченко участвовал в семи Олимпийских играх, но только на двух из них смог завоевать медали. В Турине 2006 года он стал вторым в соревнованиях на одноместных санях. В этом же виде он завоевал еще одно серебро в Сочи-2014. А позже дополнил свою коллекцию серебренной медалью в эстафете.

Отметим, что в 2017 году Альберта и еще десятерых российских спортсменов Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх после допинговых нарушений. Однако мужчине смог обжаловать решение в суде, сохранив свои медали. Сейчас 50-летний Демченко тренирует сборную своей страны.

Альберт Демченко Getty Images

Клаудия Пехштайн

Единственной женщиной в истории, принимающей участие в семи зимних Олимпийских играх, на данный момент является немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн. Кроме того, ее называют самой успешной спортсменкой Олимпиад, ведь она единственная атлетка, которой удалось завоевать пять золотых наград на главных стартах четырехлетия. Кроме того, у нее есть еще два серебра и две бронзы. Медали Клаудия получила на Играх в Альбервиле (1992), Лиллехаммере (1994), Нагано (1998) Солт-Лейк-Сити (2002) и Турине (2006).

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А вот на Олимпийские игры-2010 в Ванкувере Пехштайн не смогла поехать из-за обвинений в употреблении допинга. По окончании двухлетней дисквалификации Международный союз конькобежцев признал свою ошибку. Ведь медицинское обследование Пехштайн показало, что причиной аномальных изменений в крови является наследственная болезнь.

Спортсменка вернулась к соревнованиям и даже выступила на Играх в Сочи и Пхенчхане, но там занять призовые места ей не удалось.

Клаудия Пехштайн Getty Images

Янне Ахонен

В пятерку «вечных олимпийцев» попал еще один прыгун с трамплина Янне Ахонен. Представитель Финляндии участвовал в зимних Олимпийских играх семь раз — с 1994-го по 2018 год. В индивидуальных соревнованиях Янне ни разу не удавалось попасть на олимпийский пьедестал. Зато у 44-летнего спортсмена есть два серебра Солт-Лейк-Сити (2002) и Турина (2006) в команде.

Янне Ахонен Getty Images

Сергей Долидович

48-летний белорус Сергей Долидович — единственный в истории лыжник, который принимал участие в Олимпийских играх семь раз в 1994-2018 годах. Правда, спортсмену так и не удалось выиграть медаль. Его рекордом на Играх является пятое место в 50-километровом масс-старте в Сочи.

Сергей Долидович Getty Images

Рекордсмены Украины

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Отдельно хотелось бы вспомнить и о представителях Украины. Среди наших спортсменов рекордсменами по количеству участий в зимних Олимпиадах являются биатлонисти лыжница. Оба участвовали в олимпиадах 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годов. И в обеих лучшим достижением стало пятое место.

Андрей Дериземля facebook.com/olympicua

Валентина Шевченко Getty Images

Скоро к числу рекордсменов присоединятся биатлонистка Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко, для которых Игры-2022 в Пекине станут пятыми. У Семеренко есть золото в эстафете (Сочи, 2014 год), а у Абраменка — золото в в лыжной акробатике (Пхенчхан, 2018 год).

Валентина Семеренко Getty Images

Александр Абраменко Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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