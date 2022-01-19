Первая афроамериканка на пьедестале и обладатель пяти наград на одной олимпиаде

Через две недели в китайском городе Пекин стартуют 24-е зимние Олимпийские игры-2022. Накануне долгожданного праздника спорта Ivona решила вспомнить медалистов, которые стали обладателями удивительных рекордов на зимних олимпиадах.

Эстер Ледецка

Чешская спортсменка запомнилась зрителям Олимпиады-2018 в Пхёнчхане тем, что стала обладательницей золотых медалей в двух разных видах спорта на одних Играх.

Читайте также: Звезда «Крепостной» вспомнила, как сбежала от первого мужа

Сначала Эстер стала чемпионкой в горных лыжах в дисциплине супергигантский слалом. А через неделю она выиграла соревнования по гигантском параллельном слаломе на сноуборде.

Стоит отметить, что до победы на Олимпийских играх Ледецка даже не входила в ТОП-60 спортсменок Кубка мира и ни разу не занимала место на пьедестале.

Эрик Рэдфорд

Канадский фигурист, который вместе с Меган Дюамель выиграл серебро в Сочи и золото в Пхёнчхане в командных соревнованиях, а также бронзу в парном катании, стал первым обладателем титула олимпийского чемпиона, который публично объявил о своей гомосексуальной ориентации.

Летом 2019 года Рэдфорд сыграл свадьбу со своим бойфрендом, испанским танцором на льду Луисом Фенеро.

Кадзуеси Фунаки

Читайте также: ТОП-5 самых жутких трагедий на Олимпийских играх

Японский прыгун с трамплина стал двукратным олимпийским чемпионом Игр 1998 года в Нагано. Фунаки вошел в историю как первый спортсмен, набравший максимальные оценки 20,0 от всех пяти судей на зимних Олимпийских играх. Такое достижение Кадзуеси покорилось во время командных соревнований на большом трамплине.

Деби Томас

В 1986 году эта фигуристка стала первой афроамериканкой, которая выиграла золото на чемпионате США. А спустя два года похожее достижение Деби установила на Олимпийских играх в Калгари. Томас завоевала бронзовую медаль в женском одиночном катании, тем самым став первой темнокожей медалисткой в истории зимних Олимпиад.

Эрик Хайден

Читайте также: Олимпийские чемпионы независимой Украины

Американский конькобежец обладает самым удивительным рекордом зимних Олимпийских игр. В 1980 году в Лейк-Плэсиде ему удалось выиграть пять золотых награды во всех дисциплинах конькобежного спорта. Он стал первым на дистанциях в 500, 1000, 1500, 5000 и 10 000 метров.

При этом все пять побед были с олимпийскими рекордами, а на дистанции 10 000 метров Хайден установил еще и мировой рекорд.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: