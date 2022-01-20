Украинский город отозвал свою заявку на проведение Олимпиады из-за политической ситуации в стране

Уже через две недели в Пекине стартует Зимняя Олимпиада-2022. Столица Китая выиграла возможность провести Игры в довольно напряженной борьбе. В финале голосования главный конкурент Пекина Алма-Ата (Казахстан) получила всего на 4 голоса меньше.

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Накануне начала долгожданного праздника спорта Ivona решила напомнить читателям, что у Украины тоже были шансы стать местом проведения Зимних олимпийских игр текущего года. Слухи о том, что наша страна примет участие в гонке за Олимпиаду, появились еще в 2010 году. Тогдашний президент Виктор Янукович мечтал провести соревнования в Западной Украине.

Львов depositphotos.com

Официально НОК (Национальный олимпийский комитет) отправил заявку через год после проведения Евро-2012, в ноябре 2013-го. Планировалось, что основным местом проведения станет «культурная столица Украины» — город Львов. Но при этом будут использоваться некоторые спортивные площадки Львовской и Закарпатской областей.

Ходили слухи, что правительство инвестирует в подготовку Львова четыре миллиарда долларов, в первую очередь на строительство большого ледового дворца.

Логотип Зимней Олимпиады-2022 во Львове ©noc-ukr.org

Но мечта украинцев о Зимних Олимпийских играх-2022 закончилась в 2014 году после оккупации Крыма. О том, что Львов отозвал свою заявку, МОК (Международный олимпийский комитет) со штаб-квартирой в швейцарской Лозанне сообщил 30 июня 2014 года. Официальной причиной назвали политическую и экономическую нестабильность в Украине.

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Стоит отметить, что Львов — не единственный город, который выбыл из гонки за возможность провести Олимпиаду в 2022 году. Польский Краков снял свою заявку после референдума. Норвежское правительство поняло, что не готово финансировать Игры в Осло. Швеция тоже передумала проводить Олимпиаду в Стокгольме.

Смотрите, как выглядел первый проморолик Зимней Олимпиады-2022 в Украине:

В 2019 году Львовский городской совет заявил, что готовь подать заявку на проведения сразу двух Олимпиад — Зимних Олимпийских игр 2030 года и юношеских Зимних Олимпийских игр 2028 года.

Автор: Наталия Коваленко

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