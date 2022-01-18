Самые запоминающиеся перевоплощения голливудских кинодив

Этим всемирно известным и титулованным актрисам по плечу самые сложные роли. Они гениально смотрятся на экранах даже в мужских образах. Вспоминаем самые невероятные перевоплощения голливудских кинодив в брутальных мужчин.

Анджелина Джоли

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Одна из самых востребованных актрис современности в роли майора Вичека в фильме «Солт» пробыла не больше 4 минут. Однако ее новый облик еще долго обсуждали фанаты. Джоли даже в мужском образе умудряется выглядит невероятной красоткой.

Анджелина Джоли ©Getty Images / Кадр из фильма

Вупи Голдберг

Сценаристы фильма «Компаньйон» усложнили задачу гримерам съемочной площадки. Ведь им предстояло превратить исполнительницу роли Лорел Айрис Вупи Голдберг в белого мужчину. Актриса в нескольких сценах перевоплотилась в крупного бизнесмена Роберта С. Катти.

Вупи Голдберг ©Getty Images / Кадр из фильма

Сьюзен Сарандон

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В фильме «Облачный атлас» почти всем актерам пришлось играть нескольких персонажей. Однако, только Сарандон досталась роль противоположного пола. Она перевоплотилась в профессора университета Юсуфа Сулеймана.

Сьюзен Сарандон ©Getty Images / Кадр из фильма

Гленн Клоуз

Если выше названые актрисы играли мужчин не больше 10 минут, то Клоуз весь фильм под название «Таинственный Альберт Ноббс» была на экране в мужском облике.

Гленн Клоуз ©Getty Images / IMDb

Мерил Стрип

Ненадолго в мужчину превратилась и рекордсменка премий «Оскар» и «Золотой глобус» Мерил Стрип. В первом эпизоде сериала HBO «Ангелы в Америке» актриса поразила зрителей внешним видом. Гримеры превратили ее в пожилого раввина.

Мерил Стрип ©Getty Images / IMDb

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