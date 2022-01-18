Во сколько обошелся новому владельцу дом голливудской звезды родом из Украины

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис вместе с мужем, актером Эштоном Кутчером, продала свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз за 10,35 млн долларов.

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В доме, расположенном в закрытом поселке Хидден-Вэлли, есть пять спален, офис, винный погреб, сауна и тренажерный зал. На территории особняка также можно увидеть летнюю кухню, спа и бассейн.

Отметим, что Мила и Эштон купили это поместье в 2014 году за 10,215 млн долларов. Теперь же супруги вместе с двумя детьми переехали в другой дом в Беверли-Хиллз, который они сами спроектировали и построили.

Смотрите, в каком доме ранее жили Кунис и Кутчер:

Дом Милы Кунис и Эштона Кутчера ©Simon Berlyn / The Wall Street Journal

Дом Милы Кунис и Эштона Кутчера ©Simon Berlyn / The Wall Street Journal

Дом Милы Кунис и Эштона Кутчера ©Simon Berlyn / The Wall Street Journal

Дом Милы Кунис и Эштона Кутчера ©Simon Berlyn / The Wall Street Journal

Дом Милы Кунис и Эштона Кутчера ©Simon Berlyn / The Wall Street Journal

Дом Милы Кунис и Эштона Кутчера ©Simon Berlyn / The Wall Street Journal

Дом Милы Кунис и Эштона Кутчера ©Simon Berlyn / The Wall Street Journal

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