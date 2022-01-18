Оля Полякова рассекретила, кого из звезд пригласила на день рождения instagram.com/polyakovamusic
Популярная украинская певица, актриса и ведущая Оля Полякова отметила день рождения в компании звездных друзей. В Инстаграм-сторис именинница поделилась кадрами с празднования.
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На шумную вечеринку в столичном ресторане NĂM Полякова позвала ведущих Лесу Никитюк, Машу Ефросинину, Катю Осадчую, Юрия Горбунова, Алексея Суханова, певицу Дашу Астафьеву, дизайнера Андре Тана, фотографа Соню Плакидюк и продюсера Михаила Ясинского.
На празднике виновница торжества появилась в фиолетовом платье с пайетками и в серебристых туфлях.
День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic
День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic
День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic
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День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic
День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic
День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic
День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic
День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic
День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic
День рождения Оли Поляковой instagram.com/mashaefrosinina
День рождения Оли Поляковой instagram.com/mashaefrosinina
День рождения Оли Поляковой instagram.com/da_astafieva
День рождения Оли Поляковой instagram.com/lesia_nikituk
День рождения Оли Поляковой instagram.com/lesia_nikituk
День рождения Оли Поляковой instagram.com/andre_tan_official
День рождения Оли Поляковой instagram.com/andre_tan_official
День рождения Оли Поляковой instagram.com/andre_tan_official
День рождения Оли Поляковой instagram.com/andre_tan_official
День рождения Оли Поляковой instagram.com/andre_tan_official
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