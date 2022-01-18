17 января певице исполнилось 38 лет

Оля Полякова рассекретила, кого из звезд пригласила на день рождения instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская певица, актриса и ведущая Оля Полякова отметила день рождения в компании звездных друзей. В Инстаграм-сторис именинница поделилась кадрами с празднования.

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На шумную вечеринку в столичном ресторане NĂM Полякова позвала ведущих Лесу Никитюк, Машу Ефросинину, Катю Осадчую, Юрия Горбунова, Алексея Суханова, певицу Дашу Астафьеву, дизайнера Андре Тана, фотографа Соню Плакидюк и продюсера Михаила Ясинского.

На празднике виновница торжества появилась в фиолетовом платье с пайетками и в серебристых туфлях.

День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic

День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic

День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic

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День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic

День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic

День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic

День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic

День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic

День рождения Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic

День рождения Оли Поляковой instagram.com/mashaefrosinina

День рождения Оли Поляковой instagram.com/mashaefrosinina

День рождения Оли Поляковой instagram.com/da_astafieva

День рождения Оли Поляковой instagram.com/lesia_nikituk

День рождения Оли Поляковой instagram.com/lesia_nikituk

День рождения Оли Поляковой instagram.com/andre_tan_official

День рождения Оли Поляковой instagram.com/andre_tan_official

День рождения Оли Поляковой instagram.com/andre_tan_official

День рождения Оли Поляковой instagram.com/andre_tan_official

День рождения Оли Поляковой instagram.com/andre_tan_official

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