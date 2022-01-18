В лонг-лист Нацотбора на Евровидение-2022 попали 27 участников: полный список
В финал пройдут только 8 исполнителей
Читайте также: Рекорды «Евровидения»: Какие артисты вошли в историю конкурсаUA: Суспільне объявило имена исполнителей, которые были отобраны в лонг-лист Нацотбора на Евровидение-2022. Борьбу за попадание в восьмерку финалистов продолжат 27 исполнителей.
Длинный список участников Нацотбора выглядит так:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- София Шанти
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Вика Ягич
- Східзахід
- Юлия Тимочко
Отметим, что в этом году общественный вещатель получил 284 заявки на участие в Нацотборе. Уже на следующей неделе будут объявлены 8 артистов, которые 12 февраля выступят в финале. Один из участников, набравший наибольшее количество баллов от жюри и голосов от зрителей, представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2022» в Турине.
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