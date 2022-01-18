В финал пройдут только 8 исполнителей

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UA: Суспільне объявило имена исполнителей, которые были отобраны в лонг-лист Нацотбора на Евровидение-2022. Борьбу за попадание в восьмерку финалистов продолжат 27 исполнителей.

Длинный список участников Нацотбора выглядит так:

Alina Pash AMARIIA Barleben DOdoBro Cloudless FIZRUK Gorim! IDXO Kalush Orchestra LAUD Laura Marti Michael Soul Our Atlantic Oyedamola ROXOLANA Schor SHY София Шанти SOWA The blue artic The Tape Machine Victoria NIRO WELLBOY АНЦЯ Вика Ягич Східзахід Юлия Тимочко

Отметим, что в этом году общественный вещатель получил 284 заявки на участие в Нацотборе. Уже на следующей неделе будут объявлены 8 артистов, которые 12 февраля выступят в финале. Один из участников, набравший наибольшее количество баллов от жюри и голосов от зрителей, представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2022» в Турине.

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