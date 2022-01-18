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UA: Суспільне объявило имена исполнителей, которые были отобраны в лонг-лист Нацотбора на Евровидение-2022. Борьбу за попадание в восьмерку финалистов продолжат 27 исполнителей. 

Длинный список участников Нацотбора выглядит так:

  1. Alina Pash
  2. AMARIIA
  3. Barleben
  4. DOdoBro
  5. Cloudless
  6. FIZRUK
  7. Gorim!
  8. IDXO
  9. Kalush Orchestra
  10. LAUD
  11. Laura Marti
  12. Michael Soul
  13. Our Atlantic
  14. Oyedamola
  15. ROXOLANA
  16. Schor
  17. SHY
  18. София Шанти
  19. SOWA
  20. The blue artic
  21. The Tape Machine
  22. Victoria NIRO
  23. WELLBOY
  24. АНЦЯ
  25. Вика Ягич
  26. Східзахід
  27. Юлия Тимочко

Отметим, что в этом году общественный вещатель получил 284 заявки на участие в Нацотборе. Уже на следующей неделе будут объявлены 8 артистов, которые 12 февраля выступят в финале. Один из участников, набравший наибольшее количество баллов от жюри и голосов от зрителей, представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2022» в Турине.

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