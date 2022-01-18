Ведущий обнародовал фото из Мексики

Популярный украинский телеведущий, шоумен и общественный деятель Сергей Притула на днях сообщил, что впервые за долгое время решил отдохнуть с женой Екатериной без детей. Знаменитость запостил в Инстаграм сделанное в самолете фото, однако не рассекретил, куда летит.

А несколько часов назад Сергей обнародовал первый кадр с отпуска за границей. Оказывается, 40-летняя телезвезда с супругой наслаждаются теплой погодой в Мексике. На свежем снимке ведущий с супругой в вышиванке запечатлены на фоне пирамиды Кукулькана в древнем городе майя Чичен-Ица.

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В описании к фото Притула с юмором заявил, что не смог угодить Екатерине с отпуском так, как она мечтала увидеть другие пирамиды. Скорее всего, она намекала звездному мужу на поездку в Египет.

«Собирались в отпуск. Жена говорит: «Хочу на пирамиды». Прилетели, смотрим. Говорит: «Это не те». Как угодить, уже не знаю!», — написал ведущий Нового канала.

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