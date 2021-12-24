Накануне финала десятого сезона вспоминаем победителей 2009-2017 годов

Уже в эту субботу, 25 декабря, на канале СТБ выйдет последний выпуск юбилейного десятого сезона талант-шоу «Україна має талант». В прямом эфире зрители узнают имя нового победителя.

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Накануне грандиозного финала Ivona решила вспомнить о талантливых украинцах, которым удалось выиграть проект в 2009-2017 годах. Чем сейчас занимаются победители предыдущих девяти сезонов «Україна має талант», читайте далее в нашем материале.

Ксения Симонова

Шоу несомненно помогло Ксении Симоновой из Евпатории стать одной из самых востребованных в мире художниц в жанре песочной анимации. После проекта она выступила уже более чем 40 странах. Ксения даже посчастливилось показать свой талант членам королевских семей Великобритании, Дании, Марокко, Бутана и Таиланда.

В 2011 году она участвовала в номере певицы Мики Ньютон на песенном конкурсе «Евровидение». А спустя 5 лет выступила на гала-концерте Лиги чемпионов УЕФА.

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Кроме того, Симонова — единственный в мире человек, который получил две награды Golden Buzzer (аналог золотой кнопки в Украине) в американской и британской версиях шоу — America’s Got Talent: Champions и Britain’s Got Talent: Champions.

Сейчас Ксения продолжает выступать за границей. Также она снимает «песочные» фильмы, пишет книги и занимается благотворительностью.

Елена Ковтун

Незрячая певица из Полтавы Елена Ковтун покорила судьей и зрителей своими вокальными данными во втором сезоне «Україна має талант». После победы артистка еще некоторое время выступала в Украине и России. В интервью она признавалась, что продюсера у нее нет и организаторы концертов сами ее находили.

Известно, что Елена принимала участие в международном фестивале «Белая трость», который организовала Диана Гурцкая.

Сейчас Ковтун редко выступает на сцене, однако часто появляется на благотворительных мероприятиях для детей.

На выигранные деньги в шоу Елена и ее супруг Сергей прибрели трехкомнатную квартиру.

Елена Ковтун на благотворительном мероприятии ©facebook.com/anticoachplatform

Виталий Лузкарь

Фокусник-иллюзионист из Киева стал триумфатором талант-шоу в 2011 году. Позже он победил еще и на Международном конкурсе сценической магии «Магический кристалл».

Вместе со своим учителем Виталием Горбачевским Виталий создал шоу «13 иллюзий», с которым они гастролировали по городам Украины, несколько номеров даже были показаны за границей.

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Лузкарь продолжает заниматься любимым делом. У мужчины есть официальный сайт, на котором все желающие могут заказать мастер-класс или развлекательную программу на свадьбу и корпоратив.

Также известно, что 5 лет назад Виталий женился. У фокусника есть сын, которого он с супругой назвал Никитой.

Workout

Победителем сезона 2012 года стала команда Workout из столицы. Восемь парней, которые на сцене «Україна має талант» продемонстрировали невероятные трюки на турнике и брусьях, выигранные деньги потратили на создание спортивных площадок по городам Украины.

После победы их приглашали выступать на различные мероприятия. Коллектив просуществовал не долго. Несколько лет назад Workout распался.

«Лісапетний батальйон»

В 2013 году коллектив из села Пятничаны Хмельницкой области просто взорвал Сеть своим хитом «Лісапет». Группа объездила с концертами многие населенные пункты Украины — от областных центров до маленьких пгт.

Спустя 8 лет после триумфа на «Україна має талант» «Лісапетний батальйон» записал 8 альбомов. Сейчас участницы во главе с солисткой Натальей Фалион продолжают гастролировать, сниматься в рекламных роликах и телепроектах.

Свой выигрыш группа отдала на постройку церкви в родном селе.

«Лісапетний батальйон» ©facebook.com/lisapetniybatalyon

Семья Дудник

Акробаты из Луганска Алена и Дмитрий Дудник покорили телезрителей в 2014 году. После победы супруги решили подписать контракт в одну из знаменитых цирковых труп, однако Алену не взяли. Дмитрий уехал выступать за границу, оставив жену и сына в Украине.

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Позже он сообщил Алене, что им предложили совместный контракт, но на тот момент у мужчины уже была другая женщина. Спустя некоторое время паре все-таки удалось помириться благодаря их сыну Даниилу.

Саид Джурди Абд Аллах

Певец родом из Сирии стал победителем «Україна має талант» в 2015 году. После шоу парень окончил мединститут и планировал заняться музыкальной карьерой. Однако за 6 лет серьезных результатов он не добился.

Недавно Саид выпустил клип на песню Mudita, который снял в Италии. Но успеха видео ему не принесло.

Арина Шугалевич

Первый детский сезон талант-шоу в 2016 году выиграла двухлетняя Арина Шугалевич из города Дубровица Ровненской области. Девочка в столь юном возрасте знала наизусть столицы всех стран мира.

Сейчас Арина учится во втором классе и планирует в будущем посетить с родителями исторические достопримечательностями за границей.

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Маленькая певица из Белой Церкви Вероника Морская покорила судей и зрителей своим исполнением народных песен.

После победы в «Украина має талант» девочка принимала участие в проекте «Голос. Діти», где дошла до полуфинала.

А этой осенью Вероника появилась в нацотборе на «Детское Евровидение 2021». Там Морская вошла в тройку.

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