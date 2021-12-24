Украинская певица, ранее известная как Борис Апрель, опровергла слухи

Украинская исполнительница Зианджа, которая сейчас выступает под псевдонимом Zi Faámelu, а ранее была известна, как участник «Фабрики звезд» Борис Апрель, сделала неожиданное заявление.

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На своей странице в Инстаграм артистка объявила, что не делала операцию gо смене пола. По ее словам, в 2014 году она решилась каминг-аут как трансгендерная женщина, однако пресса распространила слухи о хирургическом вмешательстве.

«Я не делала операцию по смене пола. Я никогда прямо об этом не заявляла. В своем заявлении 2014 года я сказала, что «решилась на это», имея в виду КАМИНГ-АУТ как трансгендерная девушка. Украинская пресса и ТВ все перекрутили и досочиняли: якобы «для народа так будет понятней». Громкие заголовки = больше шума, больше кликов по ссылкам = больше денег», — говорится в публикации.

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По совету пиар-менеджера Зианджа решила не опровергать эту информацию. Однако, за семь лет ей надоело, что СМИ постоянно хотят ее использовать ради скандала. Поэтому она решилась на откровенное признание.

«Я последовала совету PR-менеджера закрыть на это глаза и не стала спорить... Я нужна им только тогда, когда мое имя на слуху. На мне всегда хотели наживиться и использовать в качестве громкого скандала. Статуэтка в витрине, Шоу-пони, главная клоунесса цирка. Со временем я поняла, что женщину в обществе считают за объект и слабое звено. Если ты транс женщина, ты также подходишь под эту категорию. А если транс мужчина - о, молодец! Давай, наш мужик! Пополнение в рядах! Будьмо! Поэтому я редко давала интервью в СНГ. Все хотят грязное белье, отрезанные яйца, страдание. Приглашают во второсортные программы со стремными названиями и темами, при этом занимая места в Прайм тайм на своих каналах. Ну как так?? Никто не хочет расти и эволюционировать. Продолжают создавать контент для охающих и ахающих, которые скалят зубы и стучат ногами о пол», — написала Зианджа.

Звезда заявила, что больше не будет молчать и начнет активно віступать за свободу ЛГБТ-сообщества.

«Почему я до сих пор на все не плюнула? Потому что представленность/репрезентация важна. Молчание и сидение в шкафу вредят свободе ЛГБТ+ людям. Наши истории заслуживают того, чтобы быть услышанными. Мы существуем, а значит наше счастье и жизни важны! Мы хотим лишь Видимости, а в результате - Равноправия, чтобы все были счастливы и довольны. И мы и вы. Как одно целое. Одна страна. Без громких лозунгов и скандирования. Без насилия и кровопролития. Я больше не позволю им заставлять меня молчать и делать удобной для них. Да, у меня остался член между ног! Да, я могу иметь собственных детей, если захочу! Да, я полноценная женщина!», — добавила Зианджа.

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