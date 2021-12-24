Звезда Нового канала подсказал, что можно подарить самым близким людям в новогоднюю дочь

Популярный украинский ведущий, шоумен и блогер Александр Педан подготовил для своих читателей в Инстаграм список идей подарков на Новый год.

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ТОП-5 подарков на Новый год от Александра Педана

1. Парфюм

В свежей публикации знаменитость рассказал назвал пять презентов, которые, по его мнению, обязательно понравятся второй половинке, родственникам и друзьям.

«Я периодически на Новый год дарю жене парфюмы. Во-первых, это классный подарок, а во-вторых, перед праздниками выгодные скидки на парфюмерию.Но важно знать, какие запахи любить ваш партнер, иначе можно не угадать и испортить праздничное настроение. Есть один лайфхак. Вы можете накануне сходить с ней по магазинам, пусть выберет ароматы, затем сфоткайте то, что понравилось, и готово!».

2. Сертификаты

«Люди с Нового года традиционно начинают новую жизнь. Как и с понедельника. Поэтому можно подарить абонемент в спортзал, сертификат для изучения английского языка, кулинарные курсы и т.д. Каждый фитнес-зал, скалодром и другие секции имеют сертификаты. Они классно, стильно смотрятся».

3. Фитнес-трекер

«Один из моих лайфхаков, как держать себя в форме, — считать шаги. Я ставлю своей целью 11 тысяч каждый день. Это самый простой спорт, который мы можем себе позволить. Он всем нужен, особенно сидящим людям, которые проводят время за компьютером. Поэтому фитнес-трекер – это маст хэв».

4. «Теплые» подарки

«Новый год – это уютный семейный праздник. Поэтому мне нравятся «теплые» подарки: пижамы, вязаные носки, теплое белье. Есть белье из шерсти мериноса, которое имеет классный вид и очень приятно.

5. Путешествие

«Можно еще подарить путешествие. К тому же не в самую новогоднюю ночь. Мне кажется, что можно организовать поездку на зимние праздники. Условно говоря, поехать на уик-энд во Львов, где новогоднее настроение вы найдете 100%. А сам подарок может быть в виде сертификата, сделанного своими руками. Или скреативить и распечатать или нарисовать поездку с детьми».

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