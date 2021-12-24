Украинский спортсмен рассекретил, что проходил кастинг в один из фильмов о Джеймсе Бонде

У знаменитого боксера Владимира Кличко, который в 1996 году принес Украине золото Олимпиады, есть опыт съемок в кино. В фильмографии спортсмена можно увидеть роли камео в таких картинах, как «Одиннадцать друзей Оушена», «Кровью и потом: Анаболики» и двух частях «Красавчика».

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Но на днях Владимир рассекретил, что семь лет назад мог бы стать актером Бондианы. Так, в интервью немецкому телеканалу TV Movie Online 45-летний Кличко признался, что ему предложили пройти онлайн-кастинг в новый фильм о агенте 007. В тот период девушкой боксера была актриса Хейден Панеттьери, она и подсказала спортсмену, как правильно вести себя на пробах.

«Через мое агентство спросили, могу ли я пройти электронный кастинг на роль злодея из «Джеймса Бонда», поскольку в данный момент они искали подходящего мужчину. Моя девушка в то время была актрисой и дала мне подсказки, как это лучше сделать», — вспомнил Владимир.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьери Getty Images

Позже украинца позвали в Лондон на встречу с режиссером Сэмом Мендесом. Кличко повторил свои реплики с онлайн-кастинга на камеру, после чего Мендес предложил ему роль злодея.

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Но боксер так и не смог сыграть в культовой франшизе. По словам Владимира, он активно занимался спортивной карьерой и не мог выделить на съемки более шести недель в то время, когда Мендес требовал полгода.

«Я сказал Сэму Мендесу, чтобы дал мне четыре-шесть недель, и я буду там. Затем он снова сказал: «Ты что, сумасшедший? На съемки уходит шесть месяцев, тебя нужно обучать, это огромное производство». Но это было в 2014 году, когда я все еще был конкурентоспособным спортсменом, поэтому я сказал, что мне очень жаль, но я должен отказаться от роли», — рассказал олимпийский чемпион.

Кличко не уточнил, какого именно злодея он должен был сыграть в фильме. Но если речь идет о 2014 годе, то, скорее всего, боксера звали на съемки «007: Спектр».

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