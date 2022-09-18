Кто из звезд признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

ТОП-5 знаменитостей, которые совершили каминг-аут в 2022 году ©instagram.com/rebelwilson, instagram.com/diveeasy

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Месяц назад участник второго сезона проекта «Холостячка»шокировал поклонниц заявлением, что на самом деле ему нравятся мужчины. Фридайвер и фотограф, который долгое время живет в США, не только совершил каминг-аут в Инстаграм, но и объявил о помолвке со своим бойфрендом Фелипе.

Рассказываем, кто еще в этом году удивил фанов признанием в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ребел Уилсон

Знаменитая австралийская актриса после ошеломляющего похудения на 35 килограмм решилась на отношения с женщиной. В июле 42-летняя кинозвезда рассекретила, что она влюблена в дизайнера и основателя модных компаний Lemon Ve Limon и DeLys Рамону Агруму. По слухам, пара уже планирует свадьбу.

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30-летняя звезда украинских сериалов «Казаки — абсолютно лживая история», «И будут люди» и «Ангелы» в начале лета признался в Инстаграм, что он гей. Александр написал, что ему больно об этом рассказывать. И добавил, что у него нет желания искать вторую половинку.

Джейк Дэниелс

В мае полузащитник «Блэкпула» Джейк Дэниелс стал первым действующим футболистом в английском футболе за 32 года, который публично совершил каминг-аут.

Люк Бейнс

Звезда сериала «Сумеречные охотники» в июле в Инстаграм признался, что за 32 года своей жизни был влюблен дважды: первый раз в женщину, а второй — в мужчину.

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