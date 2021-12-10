«Мисс Украина-Вселенная»: как сейчас выглядят все победительницы конкурса
Читайте также: Даже у моделей есть изъяны: ТОП-5 звезд подиумов с дефектами во внешностиВ воскресенье, 12 декабря, в Израиле состоится юбилейный 70-й конкурс красоты «Мисс Вселенная-2021». Накануне финала Ivona решила вспомнить всех участниц от Украины и показать, как они изменились с момента победы в национальном отборе. Фото всех обладательниц титула «Мисс Украина-Вселенная» смотрите далее в нашем материале.
2006 — Инна Цимбалюк из Черновцов (вошла в ТОП-20 на «Мисс Вселенная»)
2008 — Элеонора Масалаб (Харьков)
2009 — Кристина Коц-Готлиб (Донецк)
2010 — Анна Пославская из Новой Каховки (заняла на конкурсе 4 место и получила титул третьей «Вице-мисс Вселенная»)
2011 — Олеся Стефанко из Одессы (заняла 2 место, получив звание «первая Вице-Мисс Вселенная»)
2012 — Анастасия Чернова (Харьков)
2013 — Ольга Стороженко из Винницы (вошла в ТОП-10 на «Мисс Вселенная»)
В 2014 году в национальном отборе победила Анна Андрес, однако от участия в «Мисс Вселенная» она отказалась.
Читайте также: Как постарели актеры из наших любимых сериаловВместо нее на международный конкурс красоты отправилась «Первая вице-мисс Украина-Вселенная» Диана Гаркуша из Харькова. Девушке удалось занять третье место.
2015 — Анна Вергельская (Киев)
2016 — Елена Сподинюк из Севастополя (вошла в ТОП-13 самых красивых участниц «Мисс Вселенная»)
2017 —Яна Красникова (Киев)
2018 — Карина Жосан (Одесская область)
2019 — Анастасия Суббота (Запорожье)
2020 — Елизавета Ястремская (Киев)
Уже через несколько дней за титул «Мисс Вселенная-2021» поборется новая представительница Украины Анна Неплях из города Днепр.
Автор: Наталия Коваленко
Вам будет интересно прочитать на Ivona: