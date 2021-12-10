Вспоминаем всех представительниц Украины на конкурсе красоты «Мисс Вселенная»

«Мисс Украина-Вселенная»: как сейчас выглядят все победительницы конкурса ©missukraineuniverse.com.ua / Getty Images

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В воскресенье, 12 декабря, в Израиле состоится юбилейный 70-й конкурс красоты «Мисс Вселенная-2021». Накануне финала Ivona решила вспомнить всех участниц от Украины и показать, как они изменились с момента победы в национальном отборе. Фото всех обладательниц титула «Мисс Украина-Вселенная» смотрите далее в нашем материале.

2006 — Инна Цимбалюк из Черновцов (вошла в ТОП-20 на «Мисс Вселенная»)

Инна Цимбалюк «©instagram.com/missukraine_universe, instagram.com/shushu.official

(вошла в ТОП-15 на «Мисс Вселенная»)

Людмила Бикмуллина ©instagram.com/missukraine_universe, jetsetter.ua

2008 — Элеонора Масалаб (Харьков)

Элеонора Масалаб ©missukraineuniverse.com.ua, facebook.com/eleonora.masalab

2009 — Кристина Коц-Готлиб (Донецк)

Кристина Коц-Готлиб ©missukraineuniverse.com.ua, instagram.com/kristinakotsgotlib

2010 — Анна Пославская из Новой Каховки (заняла на конкурсе 4 место и получила титул третьей «Вице-мисс Вселенная»)

Анна Пославская ©Getty Images, facebook.com/anna.poslavskaya

2011 — Олеся Стефанко из Одессы (заняла 2 место, получив звание «первая Вице-Мисс Вселенная»)

Олеся Стефанко ©missukraineuniverse.com.ua, instagram.com/olesiastefanko

2012 — Анастасия Чернова (Харьков)

Анастасия Чернова ©missukraineuniverse.com.ua, instagram.com/anastasiia.greene

2013 — Ольга Стороженко из Винницы (вошла в ТОП-10 на «Мисс Вселенная»)

Ольга Стороженко ©missukraineuniverse.com.ua, instagram.com/olga_storozhenko_

В 2014 году в национальном отборе победила Анна Андрес, однако от участия в «Мисс Вселенная» она отказалась.

Анна Андрес ©instagram.com/missukraine_universe, instagram.com/ann.andres

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Вместо нее на международный конкурс красоты отправилась «Первая вице-мисс Украина-Вселенная»из Харькова. Девушке удалось занять третье место.

Диана Гаркуша ©instagram.com/missukraine_universe, instagram.com/dianagarkushaofficial

2015 — Анна Вергельская (Киев)

Анна Вергельская ©missukraineuniverse.com.ua, instagram.com/anna_vergelskaya

2016 — Елена Сподинюк из Севастополя (вошла в ТОП-13 самых красивых участниц «Мисс Вселенная»)

Елена Сподинюк ©missukraineuniverse.com.ua, instagram.com/alenaspod

2017 —Яна Красникова (Киев)

Яна Красникова ©missukraineuniverse.com.ua, instagram.com/yanakrasni

2018 — Карина Жосан (Одесская область)

Карина Жосан ©missukraineuniverse.com.ua, instagram.com/karinazhosanofficial

2019 — Анастасия Суббота (Запорожье)

Анастасия Суббота ©missukraineuniverse.com.ua, instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

2020 — Елизавета Ястремская (Киев)

Елизавета Ястремская ©missukraineuniverse.com.ua, instagram.com/__lizaelza__

Уже через несколько дней за титул «Мисс Вселенная-2021» поборется новая представительница Украины Анна Неплях из города Днепр.

Автор: Наталия Коваленко

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