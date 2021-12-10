Актриса назвала сумму за один съемочный день

Известная украинская актриса и тренер юмористического проекта «Лига смеха» Олеся Жураковская рассказала о своем заработке. В рубрике «ЗЗ за 3» программы «Утро в большом городе» 48-летняя звезда призналась, что в кино ей платят больше, чем в театре.

Читайте также: Даже у моделей есть изъяны: ТОП-5 звезд подиумов с дефектами во внешности

Исполнительница роли кухарки Павлины в нашумевшем сериале канала СТБ «Крепостная» озвучила свой самый гонорар за роль в кино. По словам Жураковской, за один съемочный день она получала 2,5 тысячи долларов.

Кроме того, ведущая утреннего шоу Александра Кучеренко поинтересовалась у Заслуженной артистки, каких актрис она считает лучшими в Украине. В ТОП-3 Жураковской попали Наталья Сумская, Анастасия Пустовит и Марина Климова.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: