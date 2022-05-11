Девушки из России могут лишиться возможности представлять свою страну на конкурсе красоты

Оргкомитет «Мисс Украина Вселенная» получил множество сообщений от поклонников конкурса. Украинцы требуют лишить представительниц страны-агрессора России возможности участвовать в международных конкурсах красоты. Об этом сообщила председатель оргкомитета Анна Филимонова.

Читайте также: Евровидение-2022: результаты первого полуфинала

В своем обращении Филимонова рассказала, что уже обратилась к руководству «Мисс Вселенной» и надеется, что организаторы престижного конкурса примут правильное решение.

«Я поддерживаю ее (инициативу — ред.) и считаю, что Россия не должна принимать участие в этом конкурсе красоты уже никогда, потому что это возмутит большое количество стран, которые не хотят видеть российскую представительницу рядом с собой», — сказала в видео Филимонова.

Она добавила, что президент конкурса Пола Шугарт поддерживала Украину с первых дней вторжения российских войск и все это время была на связи с оргкомитетом «Мисс Украина-Вселенная».

«Их организация делала большое количество благотворительных взносов и помогала информационно, размещая на своих ресурсах памятки о том, как иностранцы могут помочь Украине», — говорится в описании к видео.

Кроме того, Анна напомнила, что представлять нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная» могут только девушки с украинским гражданством.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: