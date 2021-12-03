8 знаменитостей, которым инвалидность не помешала стать успешными
Герои нашей сегодняшней подборки на собственном примере доказали, что невозможное — возможно! По случаю Международного дня людей с ограниченными возможностями, который ежегодно отмечается 3 декабря, Ivona подготовила подборку людей с инвалидностью, добившихся всемирной славы. Для кого из известных актеров, музыкантов, художников и ученых инвалидность не стала помехой на пути к успеху, читайте далее в материале.
Фрида Кало
Знаменитая мексиканская художница всю жизнь боролась с последствиями жуткого ДТП и перенесенного в детстве полиомиелита. Автобус, в котором ехала 17-летняя Фрида, столкнулся с трамваем. Из-за этого ей понадобилось большое количество операций. Девушку доставили в больницу с многочисленными переломами позвоночника, ключицы, ребер, таза и костей правой ноги. Ее живот был проколот металлическими перилами.
Читайте также: Александра Даддарио выходит замуж за старшего на 17 лет кинопродюсераОколо года Кало была прикована к постели. Сильная духом художница все-таки встала на ноги. Но ближе к 40-летнему возрасту проблемы со здоровьем вновь дали о себе знать. На первую персональную выставку Кало принесли на больничной койке так, как она уже не могла ходить. Вскоре Кало перенесла ампутацию ноги, а в 47 лет скончалась от воспаления легких. Ходят слухи, что причиной смерти художницы стала передозировка запрещенными веществами.
Стивен Хокинг
В студенческие годы астрофизику поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз. Медики были уверены, что Хокинг в лучшем случае проживет еще несколько лет. Но никто не подозревал, что Стивену суждено прожить с параличом еще полстолетия, и при этом построить успешную карьеру в области науки и стать отцом троих детей.
В 1985 году ученый лишился возможности говорить из-за трахеостомии после тяжелого воспаления легких. Чтобы Хокинг смог продолжить научную деятельность, его друзья сделали для него компьютер с синтезатором речи.
За свои работы в области космологии Стивен удостоился звания одного из величайших британцев всех времен. А его научно-популярная книга «Краткая история времени» входит в список бестселлеров.
Андреа Бочелли
Певец Андреа Бочелли с детства плохо видел из-за глаукомы. Окончательно будущая звезда сцены ослеп в 12-летнем возрасте, когда получил в голову мячом во время игры в футбол. Зрение не смогли спасти даже 27 операций на глазах.
Бочелли не отчаивался и продолжил идти к своей главной мечте — стать великим тенором. Сейчас его хиты, в том числе и легендарный трек Con te partirò, слушают не только в родной Италии, но и далеко за пределами страны.
Стиви Уандер
Проблемы со зрением с самого рождения были и у легендарного американского музыканта Стиви Уандера. Слепота не помешала артисту записать 30 альбомов и выиграть 25 статуэток престижной премии «Грэмми».
Читайте также: Итоги года: Кто из мировых звезд посетил Украину в 2021 годуСчитается, что Уандер лишился зрение из-за врачебной ошибки. Он родился недоношенным со слабыми глазными сосудами, поэтому большая доза кислорода, получена им в инкубаторе для младенцев, привела к слепоте.
Жамель Деббуз
Мало кто замечал, что у одного из самых востребованных актеров современности есть проблемы с правой рукой. В 14-летнем возрасте Жамеля и его друга на высокой скорости сбил поезд. В результате несчастного случая, рука Деббуза перестала развиваться. Поэтому на съемках фильмов и на светских мероприятиях актер прячет ее в кармане.
Марли Мэтлин
Американская актриса Марли Мэтлин — невероятно талантливая, ведь она стала одной из четверых женщин, которые получили «Оскар» за дебютную роль. И это при том, что она потеряла слух еще в детстве. Единственная глухая обладательница главной премии мирового кинематографа также удостоилась именной звезды на Аллее славы в Голливуде.
Кристофер Рив
Один из исполнителей роли Супермена в 43-летнем возрасте неудачно упал с лошади во время скачек. Актер получил перелом шейных позвонков, из-за чего до конца жизни был прикован к инвалидной коляски. Несмотря на серьезную травму, Рив продолжил сниматься на телевидении и заниматься общественной деятельностью.
Читайте также: Итоги 2021 года: Судебные разбирательства звездНик Вуйчич
Австралиец Ник Вуйчич появился на свет с редкой генетической патологией. При рождении у него не было конечностей. Но, как видим, инвалидность не помешала Нику вести полноценную жизнь. Он окончил школу, получил диплом бухгалтера в университете и создал благотворительную организацию «Жизнь без конечностей».
Сейчас его знают, как успешного мотивационного оратора, писателя и папу четырех детей. Супруга Вуйчича, Канаэ Мияхара, родила ему здоровых сыновей Киеси и Деяна, а также дочерей-двойняшек — Оливию и Элли.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: