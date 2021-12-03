Ведущий показал домашнее фото с сыном и двумя дочерями

Звездный папа Сергей Притула показал, как трое детей встречают его с работы instagram.com/siriy_ua

Популярный украинский ведущий, актер и шоумен Сергей Притула, который в этом году стал многодетным отцом, очаровал подписчиков новой семейной фотографией.

Читайте также: Александра Даддарио выходит замуж за старшего на 17 лет кинопродюсера

В своем профиле в Инстаграм 40-летняя телезвезда обнародовал домашний кадр, где он запечатлен во время ужина со всеми тремя детьми — 13-летним Дмитрием, 4-летней Соломией и шестимесячной Стефанией. Младшая дочь позировала у звездного папы на руках.

«Папа с работы пришел. Все за стол!!!», — подписал милый снимок Притула.

Напомним, что в одном из интервью программе «Світське життя» Сергей признался, что не против стать отцом еще раз.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: