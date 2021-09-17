Смотрите фото шикарных бассейнов знаменитостей.

ТОП-10 звезд показали, как выглядят их бассейны AD

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Ни одна дорогая вилла известной личности не обойдется без бассейна. Ведь возле бассейна можно отдыхать всей семьей или проводить вечеринки.

Ivona предлагает посмотреть, какие бассейны избрали для себя знаменитости из самых разных сфер жизни: актеры, музыканты, модели и спортсмены.

Быть может, один из этих бассейнов натолкнет и вас на какие-то идеи для обустройства водоема на собственном участке.

Эштон Кутчер

Бассейн Эштона Кутчера AD

Серена Уильямс

Бассейн Сирены Уильямс AD

Бассейн под открытым небом Сирены Уильямс AD

Дом Сирены Уильямс AD

Андреа Бочелли

Дом Андреа Бочелли AD

Кара Делевинь

Бассейн Кары Делевинь AD

Наоми Кэмпбелл

Дом Наоми Кэмпбелл AD

Бассейн под открытым небом Наоми Кэмпбелл AD

Дом отдыха Наоми Кэмпбелл AD

Бассейн Наоми Кэмпбелл AD

Тайриз Гибсон

Бассейн Тайриза Гибсона AD

Джаред Падалеки

Бассейн Джареда Падалеки AD

Зигги Марли

Бассейн Зигги Марли AD

Хилари Дафф

Бассейн Хилари Дафф AD

Адам Левин

Двор Адама Левина AD

Автор: Леся Сайко

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