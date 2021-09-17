ТОП-10 звезд показали, как выглядят их бассейны
Смотрите фото шикарных бассейнов знаменитостей.
Читайте также: Изюминка дома: ТОП-10 звезд показали, как выглядят их каминыНи одна дорогая вилла известной личности не обойдется без бассейна. Ведь возле бассейна можно отдыхать всей семьей или проводить вечеринки.
Ivona предлагает посмотреть, какие бассейны избрали для себя знаменитости из самых разных сфер жизни: актеры, музыканты, модели и спортсмены.
Быть может, один из этих бассейнов натолкнет и вас на какие-то идеи для обустройства водоема на собственном участке.
Эштон Кутчер
Серена Уильямс
Андреа Бочелли
Кара Делевинь
Наоми Кэмпбелл
Тайриз Гибсон
Джаред Падалеки
Зигги Марли
Хилари Дафф
Адам Левин
Автор: Леся Сайко
Вам будет интересно почитать на Ivona: