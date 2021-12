Отец голливудского актера Леонардо Ди Каприо, автор андеграундных комиксов Джордж Ди Каприо начал актерскую карьеру. 78-летний писатель сыграл эпизодическую роль в картине «Лакричная пицца», премьера которой состоялась в США 26 ноября.

Читайте также: Александра Даддарио выходит замуж за старшего на 17 лет кинопродюсера

Режиссер и сценарист фильма Пол Томас Андерсон рассекретил, как Джорджу удалось попасть на съемки без кастингов и помощи звездного сына. Так, журналист New York Times Кайл Бьюкенен опубликовал в Твиттере отрывок из своего интервью с Андерсоном, в котором рассказывается, как Ди Каприо-старший получил роль продавца водяных матрасов.

«Я создал портрет парня, который владел магазином париков, продал эти водяные матрасы, и я не мог понять. Я все время повторял: «А кого я знаю, кто бы выглядит так?». И как молния, я вспоминаю, типа «папа Лео выглядит в точности вот так». Я разыскал его, спросил, будет ли ему когда-нибудь интересно сниматься в фильме. Он сказал: «Конечно». Я объяснил сценарий. Он сказал: «Звучит здорово. Это Лео сказал тебе, что я владел компанией по производству водяных матрасов? Она называлась Foggy Bottom», — рассказал Пол Томас.

Here's how Leonardo DiCaprio's dad landed a LICORICE PIZZA cameo as an eccentric hippie in a waterbed store pic.twitter.com/cUKyEkkgcW