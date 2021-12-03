Кто стал избранником звезды «Спасателей Малибу»

Американская актриса итальянского происхождения Александра Даддарио, которая на днях попала в десятку самых популярных кинозвезд 2021 года, обручилась со старшим на 17 лет бойфрендом.

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О помолвке 35-летней исполнительницы ролей Аннабет Чейз в серии фильмов о Перси Джексоне и Саммер Куинн в комедии «Спасатели Малибу» с 52-летним кинопродюсером Эндрю Формомзаговорили 2 декабря, когда она обнародовала фото с роскошным кольцом на безымянном пальце.

В тот же день многие западные СМИ со ссылкой на представителя Даддарио подтвердили, что влюбленные действительно решили пожениться. А спустя еще несколько часов Александра поделилась в соцсети редким пляжным кадром с будущем мужем. В описании она отметила, как ей повезло встретить такого мужчину.

«Совершенно самый замечательный человек, ты справляешься с глупостями, потерями, жизнью, трудностями, людьми с изяществом и состраданием. Ты любящий отец, веселый, трудолюбивый, честный, интроспективный, сексуальный, добрый и чуткий. Ты взял худшие моменты моей жизни и успокоил их, просто знание того, что ты существовал, когда они произошли, делает мое сердце более наполненным и собранным по кусочкам. Прямо сейчас я смотрю на все гигантские упаковки безглютеновых Орео, которыми вы меня удивили. Так много Орео, это меня смешит. Мне нравится, как бортпроводники ругали нас и разлучали нас на нескольких международных рейсах, потому что мы как подростки. Почему все кажется таким другим? Это любовь, о которой говорится в стихах и песнях Эда Ширана. Эндрю, ты самая большая, самая грозная любовь в моей жизни. Мне повезло больше», — трогательно обратилась к возлюбленному Даддарио.

Отметим, что Форм в прошлом году расстался с актрисой и моделью Джорданой Брюстер после 13 лет брака и рождения двух сыновей.

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