Узнайте, как выглядит недвижимость звезды

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Известная американская певица Билли Айлиш живет спокойной жизнью со своими родителями в их скромном доме в пригороде Лос-Анджелеса. По всей видимости, юная артистка решила обзавестись собственным жильем и приобрела конное ранчо в Глендейле у Леоны Льюис за 2,3 миллиона долларов.

Отметим, что знаменитость купила дом еще в 2019 году, когда ей было 17 лет. Но о покупке стало известно только сейчас, когда в СМИ просочились документы и детали сделки.

К слову, на территории усадьбы Билли Айлиш размещены конюшни с четырьмя стойлами, комната для снаряжения, арена и комната для кормления животных.

Дом укреплен массивными 10-футовыми воротами и еще более высокой изгородью. Там также, есть обширная система безопасности и кирпичные столбы, увенчанные устрашающими скульптурами львов.

За воротами находится одноэтажный дом и ранчо площадью 2100 квадратных футов, построенный в 50-х годах. С тех пор произошло несколько обновлений в гостевом доме, доме коневода и загоне для коз.

Напомним, что для Айлиш лошади и верховая езда – две «любимые вещи в мире».

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