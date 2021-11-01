Узнайте, как звезды удивляли поклонников своими необычными нарядами

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С 31 октября по 1 ноября все любители мрачных или страшных нарядов отмечали Хэллоуин. Для многих знаменитостей это шанс напомнить о себе или выделится необычным образом. Ivona предлагает увидеть самые необычные, сексуальные или страшные наряды известных актеров, певцов и моделей.

Ариана Гранде

The Weeknd

Карди Би

Кэти Перри и Орландо Блум с друзьями

Хайди Клум

Винни Харлоу

Ирина Шейк

Светлана Лобода с дочерью

Рианна

Алессандра Амбросио

Эминем

Мадонна

Андре Тан

Кайли Дженнер с бойфрендом и дочкой

Хейли Болдуин (Бибер) в образе Бритни Спирс

Риз Уизерспун

Джей Ло с детьми

Гвен Стефани

Снуп Догг

Эктор Хименес-Браво

Кендалл Дженнер

Элизабет Бэнкс

Маришка Харгитей с родственниками

Зои Дешанель

Камалия с детьми

Лилия Ребрик с мужем и дочерью

Джон Ледженд и Крисси Тейген с семьей

Клаудия Шиффер со звездными друзьями

Пэрис Хилтон

Джессика Симпсон

Наоми Кэмпбелл

Кортни Кардашьян

Миранда Керр

Энн Хэтэуэй

Зои Салдана

Кевин Харт

Джастин Бибер

Милли Бобби Браун

Анна Кендрик, Ребел Уилсон и многие другие звезды

Сиара

Диана Крюгер

Максим Галкин

Нина Добрев

Камила Мендес и Мэделин Петш

Лили Рейнхарт

Коул Спроус

Крис Дженнер

Оля Цибульская и Виталий Козловский

Автор: Леся Сайко

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