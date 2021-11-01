Джон Бон Джови заразился коронавирусом: в каком он состоянии
Артист не будет выступать с группой некоторое время
Читайте также: Джейсон Момоа заболел коронавирусной инфекцией: подробностиИзвестный американский музыкант и основатель рок-группы «Bon Jovi» Джон Бон Джови заболел коронавирусной инфекцией.
Артист запланировал множество выступлений, которые пришлось отменить из-за положительного теста на COVID-19, пишет Variety.
По словам источника, музыкант полностью вакцинирован и сейчас чувствует себя хорошо.
Читайте также: Эд Ширан заболел коронавирусомПеред концертом организаторы объявили публике о том, что экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат, а сам певец чувствует себя «прекрасно» и пойдет «отдыхать».
Что касается других участников коллектива, то они остались на запланированное выступление, так как их тест показал отрицательный результат.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- «Я не хотел жить»: Уилл Смит рассказал о погоне за телом мечты
- «Мне не стыдно»: Джейми Дорнан рассказал о съемках в «50 оттенках серого»