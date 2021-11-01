Артист не будет выступать с группой некоторое время

Джон Бон Джови заразился коронавирусом: в каком он состоянии instagram.com/bonjovi

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Известный американский музыкант и основатель рок-группы «Bon Jovi» Джон Бон Джови заболел коронавирусной инфекцией.

Артист запланировал множество выступлений, которые пришлось отменить из-за положительного теста на COVID-19, пишет Variety.

По словам источника, музыкант полностью вакцинирован и сейчас чувствует себя хорошо.

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Перед концертом организаторы объявили публике о том, что экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат, а сам певец чувствует себя «прекрасно» и пойдет «отдыхать».

Что касается других участников коллектива, то они остались на запланированное выступление, так как их тест показал отрицательный результат.

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