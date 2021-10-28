Один из создателей компании Microsoft отмечает день рождения

В четверг, 28 октября, известный американский предприниматель, филантроп и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс празднует день рождения. Одному из самых богатых людей планеты исполняется 66 лет.

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По случаю праздника Ivona собрала самые интересные факты из жизни компьютерного гения.

1. Билл Гейтс вырос в довольно обеспеченной семье. Его отец был адвокатом, мама — предпринимательницей, один из дедушек работал вице-президентом Национального банка, а один из прадедушек занимал пост мэра Сиэтла.

2. В детстве у именинника было прозвище Трей (тройка в карточных играх — ред.). Это связано с тем, что Гейтс был третьим в семье, после деда и отца, чье полное имя звучало как Уильям Генри Гейтс. Из-за этого в официальных документах использовалась «номерная» приставка к имени. Кроме Билла, в семье росли еще две девочки — Кристи и Либби.

3. В школе у Гейтса были прекрасные оценки по математике, а вот грамматику, обществоведение и другие гуманитарные науки будущий предприниматель ненавидел. Однажды Билл признался, что в 15-летнем возрасте был помешан на компьютерах и даже тайком среди ночи пробирался в компьютерный класс.

4. Свою первую компанию Traf-O-Data Гейтс основал еще в 17 лет вместе с Полом Алленом и Полом Гилбертом. Парни создали счетчики для считывания дорожного движения и составления отчетов для дорожных инженеров. На разработке такого устройства молодые изобретатели заработали 20 тысяч долларов.

5. После школы в 1973 году Билл стал студентом Гарвардского университета, однако уже через два года его отчислили. Спустя 34 года руководство Гарварда приняло решение вручить Гейтсу диплом, чтобы он считался выпускником ВУЗа. Кроме того, он получил почетную докторскую степень.

6. Гейтса трижды арестовывали. В первый раз это случилось в 1975 году. Полицейские задержали компьютерного гения за превышение скорости и вождение без водительских прав. Спустя два года Билл вновь попался на вождении без водительского удостоверения и езде на красный цвет. Следующее задержание состоялось в 1989 году, когда мужчину обвинили в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

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7. Гейтс является обладателем Codex Leicester — собрание работ Леонардо да Винчи, которое он приобрел в 1994 году за 30,8 млн долларов.

8. Билл Гейтс обожает книги. В год он читает около 50-ти произведений. Кроме того, предприниматель сам пишет книги. В 1995 году он издал «Дорогу в будущее» о развитии информационных технологий. А спустя четыре года вышла книга «Бизнес со скоростью мысли», которая была переведена на 25 языков и продавалась в более чем 60-ти странах мира.

9. В 2005 году Гейтс получил титул Рыцаря-Командора Ордена Британской Империи за развитие экономики Великобритании и за уменьшение нищеты в мире.

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10. Билл Гейтс около 20 раз получал звание самого богатого человека планеты по версии Forbes. Кроме того, он является рекордсменом по количеству денежных средств, выделенных на благотворительность. Например, за период с 1994-го по 2010 год предприниматель пожертвовал 28 миллиардов долларов. Гейтс подписал «Клятву дарения» о передаче половины его состояния на благотворительную деятельность после его смерти.

11. Также мужчина внес свой вклад в борьбу с коронавирусом. В 2020 году его фонд передал более 100 миллионов долларов Китаю на иследования, разработку вакцины и обеспечение госпиталей. А в начале этого года Гейтс заявил о намерении вложить два миллиарда долларов в проекты, направленные на борьбу с изменением климата.

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12. Билл Гейтс один раз был женат. На брак с Мелиндой Френч предприниматель решился, когда ему было 38 лет. У пары трое детей — 25-летняя Дженнифер, 22-летний Рори и 19-летняя Фиби Адель. В начале мая 2021 года Мелинда и Билл неожиданно объявили о расставании. Официальный развод был оформлен спустя три месяца. Ходят слухи, что причинами разрыва кроются в дружбе Гейтса с Джеффри Эпштейном или его неверность.

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