Экс-девушка рэпера вскоре заработает свой первый миллион

Как повысились доходы Джулии Фокс за полтора месяца романа с Канье Уэстом Getty Images

Похоже, роман с пока еще законным мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом продвинул Джулию Фокс по карьерной лестнице.

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Ранее она была одной из малоизвестных актрис США. Теперь же, по мнению экспертов издания Daily Mail , Фокс может зарабатывать около 100 тысяч долларов за одно публичное выступление и 50 тысяч за рекламную публикацию в соцсетях.

Кроме того, поисковые запросы в Google с ее именем выросли почти на 100 процентов после случайной встречи в канун Нового года с Уэстом. А количество ее подписчиков в Инстаграм выросло до 1,2 миллиона. Поговаривают, что Мадонна позвала Джулию сыграть одну из ролей в ее биографическом фильме.

В тоже время эксперты заявляют, что интерес к Фокс может быстро упасть. Поэтому очень скоро ей нужно будет сделать что-то «осязаемое», чтобы оставаться в центре внимания.

Джулия Фокс Getty Images

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