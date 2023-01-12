С первых дней полномасштабной войны одесситка молчит о своей позиции и продолжает жить в РФ.

Путинистка Тодоренко сделала заявление о войне: Надо быть патриотом, а не националистом

Ведущая Регина Тодоренко с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину умалчивает свою позицию по поводу войны. Девушка родилась в Одессе, а ее семья до сих пор проживает в Украине и испытали на себе российской террор. В Телеграм-канале путинистка неожиданно сделала циничное заявление - о патриотизме.

Тодоренко опубликовала цитату советского историка Дмитрия Лихачева о разнице между патриотизмом и национализмом.

"Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом - любовь к своей стране, во втором - ненависть ко всем другим," - заявила предательница.

В канале отключена возможность комментаривать.

Ранее мы писали, что Полякова случайно отправила гневное сообщение Ани Лорак, но сейчас об этом не жалеет.