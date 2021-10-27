Сколько зарабатывает Народная артистка

Легендарная украинская певица Нина Матвиенко рассказала о своих денежных доходах. В программе «33 за 3» на канале ICTV 74-летняя исполнительница рассекретила размер пенсии. По словам Нины Митрофановны, звание Народной артистке позволило ей получать на 20 % больше. Сумма ежемесячной пенсии Матвиенко составляет 15 тысяч гривен.

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Кроме того, в интервью ведущей шоу Александре Кучеренко певица призналась, что самый большой гонорар за ее концерт составлял 10 тысяч долларов (около 264 тысяч гривен).

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