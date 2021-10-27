Состояние этого предпринимателя приближается к сумме в 300 тысяч миллиардов долларов

Самый богатый человек в истории: Forbes рассекретил имя нового рекордсмена Getty Images

Знаменитый американский инженер, предприниматель и генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск признан самым богатым человеком за всю историю. Авторитетный финансово-экономический журнал Forbes подсчитал доходы 50-летнего изобретателя и выяснил, что вскоре состояние Маска может перейти отметку в 300 тысяч миллиардов долларов.

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Издание отмечает, что сейчас на счету Илона 272,3 миллиардов. При чем около 42 миллиардов он заработал всего за минувшие выходные благодаря резкому подорожанию акций Tesla.

Кроме того, журналисты Forbes сообщили, что Илон Маск является третьим человеком в мире, который смог заработать более 200 тысяч миллиардов долларов. Ранее такая сумма «покорилась» основателю и бывшему генеральному директору Amazon Джеффу Безосу и президенту компании Louis Vuitton Бернару Арно. Кстати, именно Безос считался богатейшим человеком в истории, пока его не обогнал Маск.

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